Elon Musk'ın Tesla'sı Türkiye'de satışa başladı! Togg ile arasında yüz binlerce liralık fark var

Elon Musk'ın Tesla'sı Türkiye'de satışa resmen başladı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, Türkiye fiyatlarını tek tek yayınladı. Buna göre, Model Y 1 milyon 548 bin liradan, Model Y Long Range 1 milyon 619 bin liradan, Model Y Performance 1 milyon 778 bin liradan satılacak. Tesla ile Togg'un başlangıç fiyatı arasında 595 bin liralık bir fark var.

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye için yaptığı '4/4' şeklindeki paylaşım heyecana neden olmuştu. Türkiye pazarına gireceği söylenen otomotiv devi, Türkiye'de satışa resmen başladı.

TESLA FİYATLARI

Dev firma, Türkiye'de satacağı araçların fiyat listesini de yayınladı. Buna göre; 455 km menzilli Model Y 1 milyon 548 bin liradan, 533 km menzilli Model Y Long Range 1 milyon 619 bin liraya, 514 km menzilli Model Y Performance 1 milyon 778 bin liradan satılacak.

TOGG DA FİYATLARI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un da fiyatları açıklanmıştı. Buna göre;