Elon Musk'ın Tesla'sı Türkiye'de satışa başladı! Togg ile arasında yüz binlerce liralık fark var
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Elon Musk'ın Tesla'sı Türkiye'de satışa resmen başladı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, Türkiye fiyatlarını tek tek yayınladı. Buna göre, Model Y 1 milyon 548 bin liradan, Model Y Long Range 1 milyon 619 bin liradan, Model Y Performance 1 milyon 778 bin liradan satılacak. Tesla ile Togg'un başlangıç fiyatı arasında 595 bin liralık bir fark var.
Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye için yaptığı '4/4' şeklindeki paylaşım heyecana neden olmuştu. Türkiye pazarına gireceği söylenen otomotiv devi, Türkiye'de satışa resmen başladı.
TESLA FİYATLARI
Dev firma, Türkiye'de satacağı araçların fiyat listesini de yayınladı. Buna göre; 455 km menzilli Model Y 1 milyon 548 bin liradan, 533 km menzilli Model Y Long Range 1 milyon 619 bin liraya, 514 km menzilli Model Y Performance 1 milyon 778 bin liradan satılacak.
TOGG DA FİYATLARI AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un da fiyatları açıklanmıştı. Buna göre;
- TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL,
- V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL,
- V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL ile başlayan fiyat etiketine sahip olacak.