Mahalle mahalle gezerek 'yıldızları' ile buluşuyor

ERZURUM'da Aşkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde atletizm antrenörü olarak görev yapan Elif Eyüp, 'Ulaşamadığımız çocuk kalmasın, dokunmadığımız kalp kalmasın' projesiyle 80 çocuğu atletizm sporuyla tanıştırdı. Eyüp, 'Mahalle mahalle geziyoruz yıldızlarımızla buluşuyoruz' sloganıyla kırsalda yaşayan sporcularını evlerinde ziyaret ederek, ağır kış sezonunda yarışma sezonuna hazırlanmaları için hem antrenman programı veriyor hem de ailelerinden destek istiyor.

Aşkale ilçesinde 2010 yılında okul takımında katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu ile başladığı atletizmde onlarca kupa ve madalya aldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Elif Eyüp, geçirdiği sakatlık sonucu aktif spor hayatını sonlandırdı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü okuyan Elif Eyüp, Ankara'da katıldığı kursu da başarıyla tamamlayarak atletizm antrenörü belgesi aldı. Aşkale ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan Elif Eyüp, atletizme yeni sporcular kazandırmak amacıyla 'Ulaşamadığımız çocuk kalmasın, dokunmadığımız kalp kalmasın' sloganıyla ilçedeki tüm okulları ve kırsal mahalleleri tek tek gezdi. Yaptığı birebir görüşmeler sonunda ilçe merkezinde 50, kırsal mahallelerde ise 30 çocuğu atletizm sporuyla tanıştıran Eyüp, antrenörlüklerini de gönüllü olarak üslendi.

İlçe merkezindeki sporcularıyla haftada 3 gün, kırsalda gelen çocuklarla ise hafta sonları antrenman yaparak onları yarışmalara hazırlayan Eyüp, kış mevsiminde de yalnız bırakmadı. Kırsaldan ilçe merkezine ulaşımın zorlaşması sebebiyle Eyüp, 'Mahalle mahalle geziyoruz yıldızlarımızla buluşuyoruz' projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 30 sporcusunu evlerinde ziyaret etti. Çocukların aileleriyle görüşen Eyüp, kış aylarında yapılacak antrenman konusunda destek oldu. Ailelere verdikleri destek için teşekkür eden Eyüp, "Yetenekli çocuklarımız çok fazla. Bizim için başarı önemli olduğu kadar ilçemize faydalı disiplinli sporcular kazandırmak da önemli. Sporcularımızı milli formada yarışmaları için yetiştiriyorum. Neden atletizme yeni şampiyonlar bizim ilçemizden çıkmasın" dedi.

Antrenör Elif Eyüp'ün ziyaretinden memnun olan aileler, çocukların başarılı olması için gereken desteği sağlayacaklarını söyledi.

10 KIRSAL MAHALLEDE AİLE ZİYARETİ

'Mahalle mahalle geziyoruz yıldızlarımızla buluşuyoruz' projesi kapsamında Aşkale ilçesine bağlı 10 kırsal mahallede yaşayan 30 sporcusunu ziyaret ettiğini söyleyen Elif Eyüp, şunları söyledi:

"Atletizm sporuna kazandırdığımız çocukları kış aylarında yalnız bırakmak istemedim. 10 kırsal mahallede yaşayan 30 çocuğumuzu ziyaret ederek hem ailelerle görüştüm hem de kış mevsiminde yarışma sezonuna yönelik yapacakları antrenmanların programını verdim. Ailelerimiz de çocuklara bu konuda gereken desteği sağlayacak. Kış sezonunun ardından başlayacak yarışmalarda çocukların hazır olmasını istiyorum."

Geçirdiği sakatlık sebebiyle sporu bıraktığını belirten Eyüp, "Atletizmde yazacağım hikayem sakatlığım sebebiyle yarım kaldı. O yarım kalan hikayeyi yetiştirdiğim sporcularla tamamlamaya çalışıyorum. 'Ulaşamadığımız çocuk kalmasın, dokunmadığımız kalp kalmasın' diyerek çocuklarımızı spora kazandırdım. Şimdi yıldızlarla evlerinde buluşarak onları bu alanda başarılı kılacak antrenman konusunda yardımcı oluyorum. Onlar başarılı oldukça ben de onlarla birlikte mutlu oluyorum" diye konuştu.