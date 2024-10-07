Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
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