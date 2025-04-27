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Elbrus Dağı'nda Hayatını Kaybeden Doktorun Cenazesi Defnedildi

Elbrus Dağı'nda Hayatını Kaybeden Doktorun Cenazesi Defnedildi
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Rusya'da Elbrus Dağı'nda tırmanış sırasında yaşamını yitiren göz doktoru Op. Dr. Kazım Güler'in cenazesi, Bursa'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Rusya'da 4 arkadaşıyla tırmandığı Elbrus Dağı'nda yaşamını yitiren 2 dağcıdan Op. Dr. Kazım Güler'in cenazesi, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde toprağa verildi.

Bursa'da özel bir hastanede göz doktoru olan Güler'in cenazesi, Rusya'daki işlemlerinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yiğitali Mahallesi'ne getirildi.

Yiğitali Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Güler'in cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Güler'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Defin sonrası Güler'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Olay

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 dağcı 22 Nisan'da Rusya'daki Elbrus Dağı'na tırmanmış, zirve dönüşünde havanın aniden kötüleşmesi üzerine ikiye ayrılan ekipten Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu güvenli şekilde aşağı inmiş, Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler ise dağın yukarısında mahsur kalmıştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Cihan Yıldırım yaralı bulunmuş, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Mehmet Kocaakça'nın cenazesi, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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