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Elazığ'dan 25 Ülkeye İhraç: Çömlekçilik Sanatı Yaşatılıyor

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Elazığ'da kurulan fabrikada 300 ton toprak işlenerek çömleğe dönüştürülüyor ve bu ürünler 25 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Elazığlı iş adamı Metin Başbay, bölgenin çömlekçilik mirasını yaşatmayı hedefliyor.

Elazığ'da 300 ton toprak işlenip çömleğe dönüştürülerek 25 ülkeye ihraç ediliyor

Elazığ'dan çıkartılan toprak, 'Çömlek' olarak 25 ülkeye ihraç ediliyor

Elazığ'da üretilen çömlekler 25 ülkeye ihraç ediliyor

ELAZIĞ - Elazığ'da çıkarılan ve fabrikada işlenerek çömlek haline getirilen 300 ton toprak, 25 ülkeye ihraç ediliyor.

Elazığlı iş adamı Metin Başbay, unutulmaya yüz tutmuş çömlekçilik sanatının yaşatılması için fabrika kurmaya karar verdi. Bunun üzerine 2017 yılında organize sanayi bölgesine yatırım yapan Başbay, fabrikayı kurdu. 2019 yılında üretime geçen ve son teknolojinin kullanıldığı fabrika, Elazığ'dan çıkartılan toprağı çömleğe dönüştürmeye başladı. 10 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve 30 kişinin istihdam edildiği fabrikada ayda 25 ton toprak işlenerek yaklaşık 150 bin ürün çıkartılıyor. Isıya dayanıklı ürünler Elizi markası adı altında başta Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Arabistan, Dubai ve ABD olmak üzere 25 ülkeye ihraç ediliyor.

"25 ülke ile çalışıyoruz"

Firmanın 2017 yılında kurulduğunu belirten Aziz Başbay, "2018 yılında üretime başladık. Yaklaşık 1,5 sene kadar hammadde çalışmalarımız oldu. 2019 yılında piyasaya mal vermeye başladık. İlk aldığımızda 5 bin metrekareye yakın bir kapalı alanımız vardı. Biz bunu büyüterek 10 bin metrekareye yaklaştık. Makine yeniliklerine gittik. Şuanda 30 kişi çalışıyor. Hedefimiz 100 istihdam. Ayda 25 ton kadar toprağı işleyip ürüne çeviriyoruz. Hammadde Elazığ'dan çıkıyor. Toprağımız ısıya dayanıklı bir toprak. Türkiye'de ısı garantisi veren tek firma biziz. Yaklaşık 40 ülke kadar portföyümüz var. Şuan ekonomik sıkıntıdan dolayı 25 ülke ile çalışıyoruz. Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Arabistan, Dubai ve ABD başlıca ülkelerimizdendir" dedi.

"Dünyaya başta Türkiye ve Elazığ'ın ismini duyuruyoruz"

İç piyasaya da girdiklerini aktaran Başbay, "Gün geciktikçe portföyümüze yeni ürünler katıyoruz. Ayda ortalama 150 bin ürün çıkartıyoruz. Toprağı Elazığ'dan çıkartıyoruz. Yurt dışına ihraç ediyoruz. Tüm kutuların üzerinde made in Turkey yazıyor. Dünyaya başta Türkiye ve Elazığ'ın ismini duyuruyoruz. Bu sektörde önce firmalardan bir tanesiyiz. Dünyadan çömlek firmaları var. Ama kalite, ısı dayanaklığı ve hammadde özelliğinden kaynaklı Elazığ'dan çıkan toprağı bu şekilde değerlendiriyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Yıllık yüksek cirolara ulaşıyoruz. Yeri geliyor 1 milyon dolarlara ülkeye döviz katkısı sağlıyoruz. 30 kişi buradan ekmek yiyor. Bu Elazığ'ın ekonomisine katkı da sağlıyor. Temennimiz fabrikaların artması,,istihdamların artması, daha fazla kişinin ekmek yemesi ve ülkenin milli gelir hasılasının daha fazla artmasıdır. Biz istiyoruz ki Türkiye'de biz değil bizden başka 20 tane kaliteli çömlek üreten firmalar olsun. Türkiye çömlekte bir pazar haline gelsin. Dünyadan çömlek alım satımı yapan tüm insanların aklına çömlek deyince aklına 'Türkiye' gelsin" diye konuştu.

"İnsanlar her şeyi satın alabiliyor ama sağlığını satın alamıyor"

Çömleğe dönüşün başladığını vurgulayan Başbay, "Toplumda bir eskiye dönüş var. Şuan dikkat çeken bir ürün. Bize zaman zaman okullardan geziler düzenliyorlar. Çelik, alüminyum ve teflon pişirim olarak mutfaklarda kullanılıyor. İnsanlar her şeyi satın alabiliyor ama sağlığını satın alamıyor. Onun için çömleğin hiçbir şekilde sağlığa zararı yok. Aksine katkısı var. İçerisinde alüminyum gibi zararlı elementler yok. Biz zaten bu toprağın belgelerini alıyoruz. İçerisinde kanserojen madde olan asbest ve alüminyum içermiyor. Biz sadece fırınlarda değil de ocak üzerinde mavi ateşte kullanabileceği ürünler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Elazığ'dan 25 Ülkeye İhraç: Çömlekçilik Sanatı Yaşatılıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Güncel
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