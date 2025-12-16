Haberler

Elazığ'da Yalıtım Fabrikasında Yangın: 16 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ'da Yalıtım Fabrikasında Yangın: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
Güncelleme:
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yalıtım fabrikasında çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilendi, bir itfaiye eri yaralandı. Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir yalıtım fabrikasında çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilenirken, bir itfaiye eri elinden yaralandı.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yalıtım malzemeleri üreten bir fabrikada, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi, Yazıkonak Belediyesi ve Yurtbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 16 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yangına müdahale esnasında ise bir itfaiye eri elinden yaralanarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

