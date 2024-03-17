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Elazığ'daki 'Balık Müzesi' büyük ilgi görüyor

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Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsü içinde bulunan Balık Müzesi büyük ilgi görüyor. Müze, 120 balık türünü ve kabuklu canlıları içermektedir. Öğrenciler ve vatandaşlar müzeyi ziyaret ederek bilgi edinmektedir.

Elazığ'daki 'Balık Müzesi' büyük ilgi görüyor

ELAZIĞ - Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsü içinde bulunan Balık Müzesi büyük ilgi görüyor.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 10 yıl önce kurulan Balık Müzesi, hizmetini sürdürüyor. Tatlı ile tuzlu olmak üzere 120 balık türünü ve kabuklu canlıların yer aldığı müze, büyük ilgi görüyor. Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar, müzeye gelerek hem merakını gideriyor hem de bilgiler alıyor.

Su Ürünleri Mühendisi Vildan Sertkaya, "Müzemizde 120 balık türü var. Deniz ve tatlı su balıkları mevcut. Aynı zamanda deniz kabukluları mevcuttur. Genelde ziyaretçilerimiz öğrencilerimiz oluyor. 10 yıldır hizmet veriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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