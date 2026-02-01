6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Elazığ'da 1316 depremzede aile 'Yerinde Dönüşüm Projesi' ile evlerine yerleşti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Elazığ'da "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuran 1316 aile, yeni evlerine kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne, Elazığ'da 4 bin 951 kişinin başvurusu geçerli sayıldı.

İnşaatların aşamalarına göre 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi alan depremzedelerin konutları yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda 933 yapı için ruhsat veya inşaat izni alındı, tek ve çok katlı inşa edilen 578 yapının tamamlanmasıyla 1316 aile yeni evlerine yerleşti.

"Amacımız, vatandaşlarımızı güvenli yapı stoklarına kavuşturmak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, AA muhabirine, "asrın felaketi" olan depremin hemen ardından sahada çalışmalara başlandığını söyledi.

Devletin tüm imkanlarıyla süreci yürüttüğünü belirten Önalan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Bakanımızın önderliğinde rezerv alanlarda, kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm projeleriyle vatandaşlarımızı bir an önce güvenli yapı stoklarına kavuşturmayı hedefledik. Bu doğrultuda önemli mesafe katettik. Temel amacımız, vatandaşlarımızı güvenli yapı stoklarına kavuşturmak. Deprem afetini unutmuyoruz, depremin izlerini siliyoruz." dedi.

Elazığ'da yerinde dönüşüm kapsamında 8 bin 645 başvuru yapıldığını bildiren Önalan, bunların bir kısmının geri çekildiğini, bir kısmının ise kabul edilmediğini anlattı.

Geçerli başvuru sayısının 4 bin 951 olduğunu kaydeden Önalan, "İnşaata başlanan yapı sayısı 933, tamamlanan yapı sayısı ise 578. Tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 1316'ya ulaştı. Vatandaşlarımızı güvenli konutlara kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Önalan, bugüne kadar Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında Elazığ'da sağlanan finansman desteğinin 2 milyar 765 milyon lirayı bulduğunu sözlerine ekledi.

"Devletimizin desteğiyle güvenli bir yuvaya kavuştuk"

Yerinde dönüşümle evine kavuşan 6 çocuk babası Yusuf Erbak da devletin sağladığı desteklerden memnun olduklarını dile getirdi.

Erbak, "Devletimizin bize verdiği bu güzel imkanlardan faydalandık. Zor bir süreçten geçtik. Devletimiz elimizden tuttu. Modern ve güvenli bir eve kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gamze Erbak ise yeni evlerinde kendilerini güvende hissettiklerini anlattı.

Yeni evlerinde güvenle yaşadıklarını ifade eden Erbak, devletin desteğiyle yeniden ayağa kalktıklarını belirtti.

Mustafa Nalbant da depremde ağır hasar alan binaları için yerinde dönüşüm kararı aldıklarını dile getirerek, "750 bin lira hibe, 750 bin lira faizsiz kredi desteği aldık. Mahallemizden ayrılmadan yeni evimize kavuşmak bizi çok mutlu etti. Evlerimizden de memnunuz." şeklinde konuştu.