Elazığ'da Üreticilere Mercimek Tohumu Dağıtıldı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Tarım Alanlarının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 2 bin 500 kilogram kırmızı mercimek tohumu üreticilere dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulaziz Gündüz, üreticilerin bereketli bir sezon geçirmesini temenni etti.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde üreticilere mercimek tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Tarım Alanlarının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 2 bin 500 kilogram kırmızı mercimek tohumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde 10 çiftçiye verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulaziz Gündüz, "Üreticilerimizin bereketli bir sezon geçirmesini temenni ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
500
