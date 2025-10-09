Elazığ'da Üreticilere Mercimek Tohumu Dağıtıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde üreticilere mercimek tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Tarım Alanlarının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 2 bin 500 kilogram kırmızı mercimek tohumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde 10 çiftçiye verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulaziz Gündüz, "Üreticilerimizin bereketli bir sezon geçirmesini temenni ederiz." dedi.