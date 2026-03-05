Üniversiteli kızlar, yurtta geleneksel tariflerle yöresel yemekleri öğreniyor

Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversiteli kız öğrenciler, ramazan ayında düzenlenen etkinliklerde kentin yöresel yemeklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilerin bir bölümü, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda barınıyor.

Öğrenciler, kaldıkları yurtlarda belirli dönemlerde açılan kurslarla sanat, spor ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Ninemin Tarifleri" etkinlikleri kapsamında ramazan ayı boyunca Elazığ'ın yöresel lezzetleri tanıtılıyor.

Etkinliklerde öğrenciler, geleneksel yemeklerin yapımına ilişkin teorik bilginin ardından uygulamalı eğitimle sırın, tas ekmeği, güllaç, ramazan şerbeti, Harput köfte ve gömbe gibi yöresel yemekleri hazırlıyor.

Yörenin geleneksel kıyafetlerini de giyerek kültürel atmosferi deneyimleyen gençler hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor.

"Kurslarda çok güzel eğitimler alıyoruz"

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde okuyan Adıyamanlı Kübra Demirgüç, AA muhabirine, etkinliğin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

"Ninemin Tarifleri" etkinlikleri kapsamında Elazığ'ın yöresel yemeklerini öğrendiklerini anlatan Demirgüç, şöyle devam etti:"

"Etkinlik bize çok şey kattı. Adıyaman'a gittiğimde bu yemekleri denemeyi ve aile bireylerime öğretmeyi düşünüyorum. Bugün sırın yemeğini yaptık. Daha önce tatmıştım ama yapmayı burada öğrendim. Yurtta kalırken öğrendiğim şeyler beni çok mutlu ediyor. Burada sadece barınmıyoruz. Kurslarda çok güzel eğitimler alıyor, yeni şeyler öğreniyor ve dostluklar ediniyoruz."

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Diyarbakırlı İrem Soybural da yurtta barınmanın yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlerle kendilerini geliştirdiklerini dile getirdi.

Soybural, "Burası adeta bir yuva gibi. Her yemeğin ayrı bir hikayesi var. Etkinliklerle yöresel yemekleri yapmayı öğreniyoruz." dedi.

"Yaşadığım şehrin kültürünü de öğreniyorum"

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde okuyan Kahramanmaraşlı Beyza Boru ise ailesinden uzakta geçirdiği ramazan ayında yurttaki ortamın kendisine sıcak bir aile atmosferi sunduğunu belirtti.

Yurtta günlerinin dolu geçtiğini ifade eden Boru, "Ramazanda yurtta öğrendiğimiz tarifler buranın kültürüne daha kolay adapte olmamı sağlıyor. Bugün yaptığımız sırın hem lezzetliydi hem de yapımı oldukça basitti. Aldığım eğitimin yanı sıra yaşadığım şehrin kültürünü de öğreniyorum." dedi.

Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu Eğitim Sorumlusu Dilara Arıkanoğlu da öğrencilere yönelik akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen faaliyetler düzenlediklerini bildirdi.

Ramazan ayı kapsamında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren etkinlikler planladıklarını aktaran Arıkanoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize geleneksel lezzetlerimizi tanıtıyoruz. Amacımız, gençlerimize hem akademik hem de kültürel anlamda katkı sağlamak. Ramazan boyunca haftanın belirli günlerinde Elazığ'ın yöresel yemeklerini öğrencilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."