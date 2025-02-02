Elazığ'da üç ilçede şap karantinası başlatıldı

Elazığ'da şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

3 İLÇE KARANTİNAYA ALINDI

Valilikten yapılan açıklamada; Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde "0" tipi şap hastalığı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, hastalığın görüldüğü bölgelerin 10 kilometre yarı çapında karantina uygulamasına gidildiği kaydedildi.

"HAYVANSAL ÜRÜNLERİN TÜKETİMİNDE SAKINCA BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şap hastalığı, hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır. Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları başlatılmıştır. İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimler tarafından aşılama ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir. Üreticilerimizin, şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır."