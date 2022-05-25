Elazığ'da polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı - Haberler

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Elazığ'da polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da polis ekiplerinin bir kaplumbağanın çevreyolundan karşıya güvenli geçişini sağlaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin bir kaplumbağanın çevreyolundan karşıya güvenli geçişini sağlaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, devriye görevi esnasında Yeni Güney Çevreyolu bağlantı yolunda bir kaplumbağa fark etti.

Bölgede duran polis ekiplerinin, kaplumbağanın güvenli şekilde karşıya geçmesini sağlaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekipler, güvenli bir araziye bıraktıkları kaplumbağanın beslenmesi için mama da verdi.

AA / İsmail Şen - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, Güncel, Haberler

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