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Elazığ'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

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Elazığ'da Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, Süleyman Acar'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sürücünün Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Müdürü olduğu öğrenildi.

Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Güney Çevre Yolu'nda Süleyman Acar'ın kullandığı 23 BE 039 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Acar'ın Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Müdürü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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