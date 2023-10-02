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Elazığ'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, Süleyman Acar'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sürücünün Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Müdürü olduğu öğrenildi.