Elazığ'da Denetimli Serbestlikten Yararlanan Hükümlülere İstihdam Fırsatı

Elazığ'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, özel sektörle yapılan işbirliği protokolü sayesinde istihdam ediliyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR ve Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren firmalar arasında, yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlülerin topluma uyum sürecinde karşılaştıkları sorunlardan biri olan işsizlik problemine çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda İŞKUR desteğiyle anlaşma sağlanan firmalara yönlendirilen yükümlüler, farklı alanlarda istihdam edilmeye başlandı.

Yürütülen çalışma sayesinde şu ana kadar 6 yükümlü özel sektörde iş sahibi oldu.

"Bu çalışmalar yükümlü, işveren ve bizler için çok değerli"

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, gerçekleştirilen işbirliklerinin hem yükümlüler hem de toplum açısından önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Denetimli serbestlik sisteminin amacının, yükümlülerin yeniden topluma kazandırılması ve tekrar suç işlemelerinin önlenmesi olduğunu belirten Pirinççi, sürecinin sadece denetim mekanizmasını değil aynı zamanda bir rehabilitasyon ve yönlendirme sürecini içerdiğini belirtti.

Bu süreçte kamu kurumlarıyla birlikte özel sektör temsilcilerinin de yanlarında olmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Pirinççi, işbirliği protokolü ile bunun somut bir örneğini ortaya koyduklarını bildirdi.

Pirinççi, özel sektörle imzalanan protokol kapsamında yükümlülerin istihdam edilmeye başladığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Bu bizim için sadece bir istihdam hikayesi değil aynı zamanda yeni bir hayata ilk adım ve başarı hikayesidir. Bir yükümlü kazandığımızda bir aile, bir toplum kazanmış oluyoruz. Geleceğe umutla bakan, üretken birey olmak isteyen kişilerin elinden tutan duyarlı insanların sayısı sahada oldukça fazla. Devletimiz üretken olan bireyin her daim yanında. 6 ay boyunca İŞKUR destekli olarak çalışacaklar."

Şu anda 6 yükümlünün aktif olarak çalıştığını bildiren Pirinççi, bu çalışmanın toplumun dinamikleri açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Pirinççi, "6 ay boyunca devletimiz onların maaşlarını ödeyecek ve sonrasında da yükümlülerimizin çalışma performansıyla nitelikli eleman haline gelecekler. Özel sektör için nitelikli bir eleman yetişiyor. Yükümlülerimiz başarılı işler çıkarıyor, firmalardan yeni talepler gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

İşe başlattıkları yükümlüleri özenle seçtiklerini anlatan Pirinççi, hayatlarında yeni sayfa açıp özel sektöre katkı sunacak yükümlüleri işe yönlendirdiklerini kaydetti.

Gerçekten üretmek ve çalışmak isteyen yükümlülerin yanında olduklarını ifade eden Pirinççi, şöyle konuştu:

"Ceza infaz kurumundan çıktığı zaman yükümlülerimizin suçtan uzakta kalması için ekonomik özgürlüklerinin olması önemli. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu çalışmalar yükümlü, işveren ve bizler için çok değerli."

"Devletimizin desteğiyle bana kapı açıldı"

İşe yerleşen yükümlülerden A.Y. (29) de geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkararak kendisine yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Devletin sunduğu bu imkan sayesinde yeniden hayata tutunduğunu belirten A.Y, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayatta bazen yanlış adımlar atabiliyoruz. Ben de geçmişte bazı hatalar yaptım. Uzun süre iş aradım ama sabıka kaydından dolayı ön yargılı yaklaşıyorlardı. Devletimizin desteğiyle bana kapı açıldı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bana yol gösterdi. Yeniden çalışma hayatına döndüm. Yeniden üretmek, aileme destek olabilmek, toplum içinde yer almak öz güvenimi arttırdı. Geleceğe dair umutlarım arttı. Kendi emeğimle, kazandığım parayla aileme destek olmak büyük bir mutluluk. Bir insanın hayatı değişebilir. Yeter ki biri elinden tutsun. Artık geçmişimi değil geleceğimi düşünüyorum. Geleceğe umutla bakıyorum. Bana güvenen, ikinci bir şans veren herkese teşekkür ediyorum."