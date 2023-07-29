Elazığ'da bir iş yerinde buzdolabı patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü
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Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir iş yerinde bulunan buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, yangın iş yerinde hasara neden oldu.
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir iş yerinde buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Murat Nehri kıyısındaki bir balık evinin mutfağında bulunan buzdolabı, iş yerinde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamanın ardından iş yerinde çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel