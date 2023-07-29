Elazığ'da bir iş yerinde buzdolabı patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir iş yerinde bulunan buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, yangın iş yerinde hasara neden oldu.