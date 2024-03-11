Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:

Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, tüfek, 13 fişek, 58 sentetik ecza ve 100 gram esrar ele geçirildi.

Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, tespit edilen 5 şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, tüfek, 13 fişek, 58 sentetik ecza, 100 gram esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Salih Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Salih Doğan kaç yaşında, nereli? Murat Dönmez kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Murat Dönmez kaç yaşında, nereli? Zülfiye Güneş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Zülfiye Güneş kaç yaşında, nereli? Metin Türk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Metin Türk kaç yaşında, nereli? Adem Kaya kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Adem Kaya kaç yaşında, nereli? Faruk Bağcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kaç yaşında, nereli? Kağan Tangör kimdir? Memleket Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Kağan Tangör kaç yaşında, nereli? Orhancan Subaşı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Orhancan Subaşı kaç yaşında, nereli? Mikail Yılmaz kimdir? Memleket Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mikail Yılmaz kaç yaşında, nereli? DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 dolar ne kadar? Mehmet Şimşek artışlarla ilgili ne söyledi? Murat Dal kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Dal kaç yaşında, nereli? Mustafa Demirci kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Mustafa Demirci kaç yaşında, nereli? Hasan Söyler kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Hasan Söyler kaç yaşında, nereli? İşsizlik rakamları açıklandı! İşsizlik oranı ne oldu? 2024 İşsizlik oranları nedir? Fahrettin Eroğlu kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fahrettin Eroğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title