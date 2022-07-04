Elazığ'da 513 kök Hint keneviri ele geçirildi ELAZIĞ'da, jandarmanın bir tarlaya düzenlediği operasyonda 513 kök Hint keneviri ele geçirildi. ELAZIĞ'da, jandarmanın bir tarlaya düzenlediği operasyonda 513 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda bir tarlada kenevir ekiminin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine kenevir tarlasına düzenlenen operasyonda 513 kök Hint keneviri, 500 gram amonyum nitrat gübresi, 160 metre bahçe hortumu ve 500 litre kapasiteli su tankeri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, kenevirler yakılarak imha edildi. Hint kenevirlerini eken şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel Kenevir Güncel Haberler

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