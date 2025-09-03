Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Keban'da Ziyaret ve Çevre Temizliği Gerçekleştirdi

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Keban ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Meclisi üyeleri, Kaymakam Furkan Atalık'ı ziyaret etti.

Daha sonra Yusuf Ziya Paşa Külliyesi, Fırat Nehri ve Köprüsü'nü, Keban Barajı Hidroelektrik Santrali ve Seyir Tepe'yi gezen ve nehirde tekne turu atan üyeler, ilçede çevre temizliği de yaptı.

Gençlik Meclisi Başkanı Taha Can, Meclis olarak yaptıkları ziyaretle Türkiye'nin enerji üretiminde Keban Barajı'nın stratejik önemi, milli ekonomiye katkısı ve enerji alanındaki vizyonunu yakından görme fırsatı bulduklarını belirtti.

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Keban'da çevre temizliği etkinliğini de yaptıklarını dile getiren Can, "Bu anlamlı geziye katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin değerlerini tanıma ve sahiplenme noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.