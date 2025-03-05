El Salvador lideri Bukele, IMF'e meydan okudu: Durmadık, durmayacağız

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan anlaşmaya rağmen ülkenin bitcoin satın almaya devam edeceğini duyurdu. IMF'nin, sağladığı 1,4 milyar dolarlık kredi paketi kapsamında hükümetin bitcoin faaliyetlerini sınırlandırmasını talep etmesine karşın Bukele, bu kısıtlamalara uymayacaklarını vurguladı.

IMF'NİN BİTCOİN POLİTİKASI VE ANLAŞMA DETAYLARI

IMF, El Salvador'a sağlanan finansman paketi kapsamında kamu sektörünün bitcoin birikimini durdurmasını talep ediyor. Geçtiğimiz aralık ayında yapılan anlaşma çerçevesinde IMF, ülkeye 1,4 milyar dolarlık kredi sağlamış, toplam finansman desteğinin 3,5 milyar doları aşacağı belirtilmişti. Bu anlaşma kapsamında ülkenin Kongresi, özel sektör için bitcoinin kullanımını gönüllü hale getiren düzenlemeleri onaylamıştı.

Ancak IMF, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada hükümetin bitcoin işlemlerine katılımını ve alımlarını sınırlandıracağını ifade etti. Kurum, kamu sektöründe bitcoin kullanımının tamamen sonlandırılmasını hedeflerken, Bukele yönetimi bu talebe karşı çıkarak bitcoin yatırımlarına devam edeceğini açıkladı.

BUKELE'DEN KARARLI MESAJ

Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bitcoin alımlarını durdurmayacaklarını belirterek, "Dünya bizi dışladığında ve birçok 'Bitcoin'ci bizi terk ettiğinde bile durmadıysak, şimdi de durmayacağız ve gelecekte de durmayacağız" ifadelerini kullandı.

BİTCOİN REZERVLERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

IMF'nin kısıtlama taleplerine rağmen El Salvador hükümeti bitcoin biriktirmeye devam ediyor. Yapılan resmi açıklamaya göre ülke, stratejik rezervlerine 6.101,18 BTC daha ekledi. Bu miktarın güncel piyasa değerinin 535 milyon doları aştığı bildirildi.

EL SALVADOR VE IMF ARASINDAKİ GERİLİM SÜRECEK Mİ?

El Salvador, 2021 yılında bitcoini resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmuş ve bu karar uluslararası finans çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştı. IMF'nin bitcoine yönelik kısıtlama taleplerine rağmen Bukele hükümetinin dijital varlık yatırımlarını sürdürmesi, taraflar arasındaki gerilimin ilerleyen dönemde de devam edebileceğine işaret ediyor. IMF'nin baskılarına rağmen El Salvador'un bitcoin stratejisinden geri adım atmayacağı netleşirken, bu durum ülkenin ekonomik geleceği açısından önemli bir tartışma konusu olmaya devam edecek.