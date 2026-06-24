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Ekvator Ginesi'nde Cumhurbaşkanı Obiang yeni kabineyi atadı

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Ekvator Ginesi'nde hedeflerin büyük ölçüde gerçekleştirilememesi üzerine istifa eden hükümetin ardından Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yeni kabineyi atadı. Başbakan Manuel Osa Nsue Nsua ve bazı bakanlar yeniden görev alırken, birçok yeni isim de kabinede yer aldı.

Ekvator Ginesi'nde hedeflerin büyük ölçüde gerçekleştirilememesi üzerine istifa eden hükümetin ardından yeni kabine üyeleri ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun devlet bakanları, bakanlar, bakan delegeleri ve bakan yardımcılarından oluşan yeni kabineyi atadığı duyuruldu.

Kabinede Başbakan Manuel Osa Nsue Nsua, Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue, Eğitim Bakanı Clemente Engonga Nguema Onguene ve Bayındırlık Bakanı Clemente Fereiro Villarino yeniden atanan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan Başbakan Yardımcılığına Candido Matuatema Bahita, Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanlığına Ivan Bacale Ebe Molina, Hidrokarbonlar, Madenler ve Elektrik Bakanlığına Antonio Oburu Ondo, İçişleri ve Bölgesel Yönetim Bakanlığına Victoriano Engonga Ondo Nkea, Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığına Simon Ngomo Mibuy ve Sağlık Bakanlığına Mitoha Ondo Ayecaba atandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, 16 Haziran'da önceki hükümetin kendisine verilen hedeflerin yalnızca yüzde 10'una ulaşabildiğini belirterek toplu istifayı açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
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