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Ekvador 20 Yıl Sonra Dünya Kupası'nda Son 32 Turunda

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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador, gruptan çıkmayı garantileyen Almanya'yı 2-1 mağlup ederek 20 yıl aradan sonra en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna yükseldi.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Ekvador, gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Güney Amerika ekibi, bu sonuçla 20 yıl sonra en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun son hafta mücadelesinde Ekvador ile Almanya karşı karşıya geldi.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya, mücadeleye hızlı başladı. Panzerler, 2'nci dakikada Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Ekvador'un cevabı ise gecikmedi. Güney Amerika temsilcisi, 9'uncu dakikada Angulo'nun golüyle skora denge getirdi.

Karşılaşmanın 77'nci dakikasında Plata'nın kaydettiği golle Ekvador 2-1 öne geçti. Kalan bölümde skor değişmeyince Ekvador sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Almanya, bu mağlubiyete rağmen lider olarak üst tura çıkmayı daha önce garantilemişti.

Ekvador ise Almanya karşısında aldığı galibiyetle puanını 4'e yükseltti ve 20 yıl sonra en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna adını yazdırdı.

Kaynak: ANKA
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