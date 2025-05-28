Ekrem İmamoğlu'ndan Tutuklu İPA Başkanı'na Düğün Tebriği

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, aynı cezaevinde Filiz Kahveci ile evlenen tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce'yi tebrik etti. İmamoğlu, "Allah bütün yuvaları ve aileleri adaletsizlikten korusun" dedi.

İmamoğlu'nun cumurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, şu ifadelere ye verildi:

"Bugün yol arkadaşım, kardeşim Buğra Gökce, Filiz Kahveci Hanım ile bir yuva kurdu. Aile yılı diye ilan edilen bir dönemde; aileler ekonomik olarak gençler hapiste tutulurken anneler delilsiz, sebepsiz çocuklarından ayrı tutulurken en ağır ekonomik krizin gölgesinde; zalimliğe inat, düşman hukukuna karşı adalet mücadelesi veren Buğra kardeşim, müstakbel eşi ile Türkiye'ye aile haysiyeti, yuva kurmak, anne, çocuk, vicdan, adalet dolu, sevgi ve aşk dolu bir mesajı Silivri zindanından verdi! Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Allah'ım bütün yuvaları, aileleri adaletsizlikten korusun."