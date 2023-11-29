Ekonomiye İlişkin Düzenlemeleri İçeren Torba Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi

AKP’nin 86 maddelik ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife, çalışan emeklilere de bir sefere mahsus 5 bin lira ikramiye verilmesi; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlük tarihinin 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2024'e ertelenmesi düzenlemeleri eklendi.

AKP'nin 86 maddelik ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife, çalışan emeklilere de bir sefere mahsus 5 bin lira ikramiye verilmesi; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlük tarihinin 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2024'e ertelenmesi düzenlemeleri eklendi.

AKP'nin 24 Kasım'de TBMM Başkanlığı'na sunduğu ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün tamamlandı. Komisyonda kabul edilen teklife, çalışmayan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesinin de yer aldığı 6 yeni madde eklendi. Bu maddelerle getirilen düzenlemeler şöyle:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesi yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verildi. Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya sigorta prim kesintisine tabi tutulmaksızın hak kazanmada ve ödemelerde, aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlük tarihi 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2024'e ertelenecek.

6 Şubat depremlerinden etkilenen ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilen Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli'de faaliyet gösteren seyahat acentelerinden, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne ödemeleri gereken 2023 ve 2024'e ait yıllık aidatları alınmayacak.

Petrol Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Vergi Usul Kanunu'nda yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme ya da bu belgeleri kullanma suçları ile ödeme kaydedici cihaza gerçekleştirilen eylemlerin işlendiğinin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesiyle durum Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) da iletilecek. EPDK tarafından her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve yerel mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durduruluyor ve bu süre zarfında söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmiyor.

29 Nisan 2021'den önce tahliye davası açmış olan maliklere, söz konusu fiillerden dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olmamaları ve EPDK'ye belli bir süre içerisinde başvurmaları halinde lisans verilebilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilat Kanunu'nda da bazı değişiklikler yapılacak.

Komisyonda kabul edilen kanun teklifi şu düzenlemeleri içeriyor:

Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezalarının üst sınırının artırılması, izinsiz yolcu taşımaları ile taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınmasının can güvenliği bakımından yarattığı tehlikenin yüksek olması nedeniyle cezaların artırımlı uygulanması ve idari yaptırımları caydırıcılığının artırılması.

655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen idari para cezalarının artırılması ve yabancı plakalı taşıtların cezayı ödemeden yurt dışına çıkışına izin verilmemesi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiren düzenlemeler kapsamında, yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasının, tüm mükellefler için Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarılması.

Döviz kazandırıcı düzenlemeler kapsamında, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısının, dövizin ülkeye getirilmesi şartıyla istisna edilmesi.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem afetlerine bağlı olarak yapım işlerinin girdi fiyatlarında öngörülmeyen artışlar meydana geldiği dikkate alınarak yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi.

SGK prim borçlarına karşılık, gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresinin uzatılmasını.

Kur korumalı hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası süresinin 31 Aralık 2023 tarihinden 30 Haziran 2024 kadar uzatılması.

Yasa dışı bahisle etkili mücadeleyi ortaya koymak için, söz konusu alanda elde edilen kamunun gelirinin kayıplarının önlenmesi amacıyla elde edilen ikramiye tutarlarının yüzde 93'e kadar dağıtılması.

Yazılı keşide tarihinden önce çeklerin, ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin sürenin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılması.