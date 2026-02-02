Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Dezenflasyon Süreci Başarıyla Sürerken Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Devam Etmekte

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) tarafından yapılan açıklamada, "Dezenflasyon süreci başarıyla sürerken enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam etmektedir. Enflasyonla mücadelede uyguladığımız talep yönlü politikaları; gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarla da destekliyoruz. Arz yönlü politikalarımız enflasyonla mücadeleye katkı sağlarken sürdürülebilir büyümeyi ve rekabet gücünü desteklemektedir" denildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu yıl ikinci toplantısını yaptı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, kararlılıkla uygulanan ekonomi programının olumlu etkilerinin makroekonomik ve finansal göstergelere net biçimde yansıdığı belirtildi.

Açıklamada, 2025 yılında ekonomik aktivitenin tüketim ve yatırımın dengeli büyümesiyle ılımlı seyrini sürdürdüğü, işsizlik oranının ise serinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilediği, küresel ticarette yaşanan zorluklara rağmen dirençli ihracat ve güçlü turizm gelirleri sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kaldığı ifade edildi.

"Arz yönlü politikalarımız enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor"

Merkez Bankası rezervlerinin tarihi yüksek seviyeye ulaştığı belirtilen açıklamada, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona erdiği, ülke risk priminin önemli ölçüde gerilediği ve dış borçlanma maliyetlerinin azaldığı vurgulandı. Deprem harcamalarına rağmen mali disiplinin tesis edildiği belirtilirken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, dezenflasyon sürecinin başarıyla sürdüğü ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiği belirtilerek, "Dezenflasyon süreci başarıyla sürerken enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam etmektedir. Enflasyonla mücadelede uyguladığımız talep yönlü politikaları; gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarla da destekliyoruz. Arz yönlü politikalarımız enflasyonla mücadeleye katkı sağlarken, sürdürülebilir büyümeyi ve rekabet gücünü desteklemektedir" denildi.

"Enflasyonla mücadelemizi çok boyutlu politikalarla sürdürmeye devam edeceğiz"

EKK toplantısında, küresel ekonomideki gelişmeler ile bu süreçte izlenmesi gereken politika ve stratejilerin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin öngörülebilirliği güçlendiren kararlı politikalarla ilerlediği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2026 yılında kritik alanlarda hayata geçireceğimiz reformlarla verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması temel önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Yeşil ve dijital dönüşüm, kalkınma politikalarımızın odağını oluşturmaya devam edecektir. Korumacı politikaların arttığı bir ortamda başta Avrupa Birliği olmak üzere ticaret ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirecek, ürün ve pazar çeşitliliği ile sanayimizin teknolojik dönüşümü hızlandırılarak katma değerli üretim ve ihracatı artıracağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, enflasyonla mücadelemizi çok boyutlu politikalarla sürdürürken, dengeli büyüme perspektifi ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."