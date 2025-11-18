Ekim Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,1 azalarak 178 bin 481 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ekim ayında 178 bin 481 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 49,1'ini otomobil, yüzde 34,5'ini motosiklet, yüzde 11,4'ünü kamyonet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 9,1 azaldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre; kamyonette yüzde 18,3, otomobilde yüzde 9, kamyonda yüzde 7,1, traktörde yüzde 3,9 artarken minibüste yüzde 44,2, motosiklette yüzde 30,8, otobüste yüzde 19 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 12 azaldı.

YILLIK YÜZDE 14,8 AZALDI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 azaldı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 47,1, kamyonette yüzde 19, otomobilde yüzde 17,4, kamyonda yüzde 12,6 artarken; motosiklette yüzde 42,3, traktörde yüzde 37,4, minibüste yüzde 11,9 ve otobüste yüzde 5,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, ekim ayı sonu itibarıyla 33 milyon 193 bin 636 oldu. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 21,1'ini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

981 BİN 225 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ekim ayında 981 bin 225 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 68'ini otomobil, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 9,8'ini motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

87 BİN 624 OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında 87 bin 624 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,8 azalarak 1 milyon 937 bin 161 adet olurken; trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 63,5 artarak 43 bin 823 adet oldu. Böylece ocak-ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 893 bin 338 artış gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 otomobilin yüzde 46,3'ü benzin, yüzde 26,5'i hibrit, yüzde 16,9'u elektrikli, yüzde 9,1'i dizel ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlı. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 117 bin 983 adet otomobilin ise yüzde 32,9'u dizel, yüzde 30,8'i benzin, yüzde 30,5'i LPG, yüzde 3,6'sı hibrit ve yüzde 1,9'u elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,2.