(ek bilgilerle yeniden) Esenyurt'ta gasp şüphelisi polisten kaçmak için balkondan atladı

SULTANBEYLİ'de gasp yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, iddiaya göre Esenyurt'ta polis baskını sırasında kaldığı üçüncü kattaki dairenin balkonundan atlayınca hayatını kaybetti.

SULTANBEYLİ'de gasp yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, iddiaya göre Esenyurt'ta polis baskını sırasında kaldığı üçüncü kattaki dairenin balkonundan atlayınca hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. Sultanbeyli'de gaspa karıştığı tespit edilen 3 şüphelinin Esenyurt'taki adreslerine baskın düzenlendi. İddiaya göre operasyon sırasında şüphelilerden Afganistanlı Ferhat Ahmedi kaçmak için üçüncü kattaki dairenin balkonundan atladı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Ferhat Ahmedi hayatını kaybetti.