Eğirdir Gölü'nde 9 el bombası imha edildi

Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından imha edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, gölde yapılan incelemede 9 el bombası tespit etti. İmha sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.