Eğil'de Kadınlar ve Gençler İçin Gastronomi Projesi Başladı

Diyarbakır'da Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Eğil Kaymakamlığı arasında imzalanan Alt Hibe Anlaşması ile "Eğilli Kadınların ve Gençlerin Gastronomi Yolculuğu ile Güneydoğu Lezzetleri Projesi" imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Valiliği Hevsel Toplantı Salonunda düzenlenen imza töreninde, hazırlanan projeyle Eğil'de sadece bir gastronomi merkezi oluşturmakla kalınmayacağını aynı zamanda kadınların ve gençlerin ekonomik ve sosyal gelişimine de büyük katkı sağlanacağını belirtti.

Bölgedeki yerel lezzetlerin tanıtılması ve yöresel değerlerin korunmasının halkın refah seviyesini yükseltecek bir adım olacağına işaret eden Zorluoğlu, projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Zorluoğlu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunacak bu gibi projeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Proje, Vali Zorluoğlu, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Yunus Çolak tarafından imzalandı.

140 bin euro bütçe ayrıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası ortaklığında yürütülen SEECO Projesi, Türkiye'nin hedef bölgelerindeki kadınların ve gençlerin geçim durumlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında Eğil ilçesi için 140 bin euro bütçenin ayrıldı ve bütçe ile sosyal girişimcilik merkezleri ve geçim kaynağı tesisleri kurulacak, kadınların ve gençlerin sosyal girişimcilik faaliyetleri desteklenecek.

Proje kapsamında, Eğil Belediyesine ait atıl durumdaki alan, yenilenerek yöresel yemek üretim, eğitim ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebileceği modern bir merkez haline getirilecek. Bu merkezde, 60 kişiye 6 ay boyunca aşçılık ve mutfak uygulamaları eğitimi verilecek.

Projeyle eğitimlerin sonunda katılımcıların kendi işletmelerini kurma motivasyonlarının artırılması ve istihdam imkanlarının sağlanması ile bölgede işbirliği kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunularak, sosyal ve ekonomik gelişimin desteklenmesi amaçlanıyor.