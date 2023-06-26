Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, personelle bayramlaştı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kurban Bayramı öncesi personelle bir araya gelerek kent ve Türkiye gündemi ile ilgili değerlendirme yaptı. Başkan Ceritoğlu Sengel, belediyenin güçlü olduğunu ve pandemi, deprem, enflasyon artışına rağmen dimdik ayakta kalmayı başardığını belirtti.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kurban Bayramı öncesi personelle bir araya geldi. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda düzenlenen bayramlaşmada kent ve Türkiye gündemi ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Biz dimdik ayakta kalmayı başaran bir belediyeyiz" dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte belediye çalışmalarının hızlandığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, pandemi ve depremin Efes Selçuk Belediyesi'nin kurumsal ve kamusal olarak kendine yeten bir belediye olduğunu ortaya çıkardığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Gördüğümüz bütün olağanüstü durumlardan da kavradığımız o ki belediye gerçekten halka en yakın kurum ve o noktada da herkes ciddi olarak yaşamış olduğu kentin aslında hem kurtarıcısı hem vatandaşı hem de aynı zamanda çözüm üreten iş ortağı. O anlamda her birinize emekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu süreçlerin her birinde sadece kendi kentimiz için değil, aynı zamanda başka kentlerde yaşanmış olan olumsuzluklarla da hep birlikte elimizden geldiğince mücadele ettik. Bu sürecin bizlere öğrettiği en önemli şey, belediye çalışanlarının hep birlikte birçok şeyi başarabileceğidir."

Geliştirilen kurumsal stratejiler ve öngörülerle atılan adımların belediye çalışanları ve halk için önemli bir değer olduğunu kaydeden Başkan Ceritoğlu Sengel gelinen noktada pandemi, deprem, enflasyon artışına bağlı olarak artan maliyetler karşısında Efes Selçuk Belediyesi'nin güçlü bir belediye olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Güçlü olduğumuzu bir kez daha anladık. Bahsettiğim bu problemlere rağmen biz dimdik ayakta kalmayı başaran bir belediyeyiz. Pandemi döneminde kısmi çalışma ödeneğinden yararlanmadan, halihazırda EYT'nin çıkmasıyla beraber emekli olan çok personelimizin emeklilik tazminatlarını ve ikramiyelerini hızlı bir şekilde ödeyerek gerçekten ne kadar güçlü olduğumuza, ne kadar öngörülü hareket ettiğimize bir kez daha sanırım herkes vakıf olmuştur diye düşünüyorum. Sağlam adımlarla, doğru stratejilerle ve doğru bir yönetişim tarzıyla bu hazırlığımızı da yaparak planlarımızı da bunlara göre peyderpey yerine getireceğiz. Bundan da sizin de bilginiz olsun istedim. İhalemizi bu hafta içerisinde yaptık. Henüz daha tabii ki kesinleşmesi vesaire gibi süreçler gerçekleşecek ama size de bilginiz olsun istedim."

İlerleyen süreçte belediyenin çalışma takvimi hakkında da bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, EYT sebebiyle çalışan sayısının azalması, sezonun yoğunlaşması, yeni açılan işletmeler ve halkın taleplerine daha hızlı cevap vermek için çok çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Hep birlikte çalışacağız. Sizler çalışırken bilin ki ben hep yanınızda olacağım. Sizin emeklerinizle bir yere gelecek bu kent. Sizlerin emekleriyle bu bahsettiğimiz zorlukların önüne geçilecek. Sizlerin emekleriyle bir adım daha ilerleyebileceğiz ama hep birlikte bu işlerin hepsinin üstesinden geleceğiz. Zaten şimdiye kadar da aynı şekildeydi. Sadece bir belediye başkanının değil belediye başkanının ekibi olarak kabul edilen çalışma arkadaşlarıyla birlikte almış olduğu yolların sonucudur bunların hepsi. Bundan sonra işçisiyle, köylüsüyle, esnafıyla, kentin her bir yerinde hepinizin emeklerinin izleri olacak. Daha fazla vitesi artıracağız. Belki biraz daha fazla çalışacağız. Ben biraz daha fazla kafa yoracağım. Ama bilin ki hep birlikte olup hep birlikte de adım atmaya devam edeceğiz."

Emekli olan çalışanlara halk ve belediye adına teşekkür eden Başkan Ceritoğlu Sengel, KHK'lı ve kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan maaş farklarının da bir kısmının ödeneceğini duyurarak, çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı.