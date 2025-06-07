Edremit'te Kurban Bayramı Yoğunluğu: Kasaplar Kıyma ve Sucuk Yapıyor

Edremit'te Kurban Bayramı Yoğunluğu: Kasaplar Kıyma ve Sucuk Yapıyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kasaplar, Kurban Bayramı dolayısıyla kıyma ve sucuk yapma mesaisine başladı. Bayram süresince kasapların neredeyse 24 saat hizmet verdiği gözlemlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kasaplar, Kurban Bayramı dolayısıyla kıyma ve sucuk mesaisi yapıyor.

Kurban etlerini uzun süre sağlıklı saklamak isteyenler, genellikle kıyma ve sucuk yaptırmak için kasapların yolunu tuttu.

İlk gün kurban kesen kasaplar, etleri kıyma yaptıracakların talebine cevap vermeye çalışıyor. Kasapların önünde yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Kasap Abdullah Tınaz, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kasapların neredeyse 24 saat mesai yaptığını söyledi.

Bayramda kıyma, sucuk, kuşbaşı yaptıklarını, kemikleri parçaladıklarını belirten Tınaz, etle ilgili tüm işlemleri yaptıklarını vurguladı.

Ahmet Elduraz da bayramda müşterileri memnun edebilmek için geç saatlere kadar çalışacaklarını anlatarak, "Sucuk isteyenlerin sucuğunu yapıyoruz. Satış yapıyoruz tezgahımız da devam ediyor. Her sene aynı klasik. Biraz yorucu oluyor geç saatlere kadar çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı

Kurban etini kıyma yaptırmak için sabah kasaba gelerek uzun süre sıra bekleyen Ramazan Sarıoğlu da sucuk yaptırmak isteyenlere pazartesi ve salı gününe randevu verdiklerini, dün kurbanı kestiklerini ve etlerini dinlendirdiklerini, bugün de etleri kıyma yapmaya kasaba geldiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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