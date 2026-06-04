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Edremit'te ÇEDES projesi kapsamında yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi

Edremit'te ÇEDES projesi kapsamında yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen ÇEDES Projesi kapsamında düzenlenen yıl sonu etkinlikleri, öğrencilerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine katkı sağlayarak tamamlandı.

BALIKESİR (AA) Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi.

Edremit Osmanlı Camisi'nde düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, Edremit Müftüsü Sıddık Durmuş, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, değerler eğitimi, sosyal sorumluluk, dayanışma ve manevi gelişim temaları doğrultusunda çeşitli etkinlikler yaptı.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunduğu ifade edilen etkinlikler yoğun katılımla tamamlandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik
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