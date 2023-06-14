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Edremit Belediyesi Yolları Yeniliyor

Edremit Belediyesi Yolları Yeniliyor

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Balıkesir'in Edremit Belediyesi doğalgaz ve diğer altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolları yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde ekipler sokakları parke taşlar ile kaplıyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi doğalgaz ve diğer altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolları yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde ekipler sokakları parke taşlar ile kaplıyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi, Arıburnu Caddesi ve bağlantılı sokaklar yenileniyor. Doğalgaz ve diğer altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte belediye ekipleri cadde ve sokakları baştan sona düzenliyor. Kaldırım, bordür, yağmur oluğu beraberinde kilitli parke taş döşeyen Edremit Belediyesi tamamlanan yolları bir bir halkın hizmetine açıyor. Belediye yetkilileri Edremit genelinde çalışmaların ivedilikle devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Edremit Belediyesi Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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