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Edremit Belediyesi Altınkum Mahallesi'nde Yağmur Suyu Hatları Döşüyor

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Edremit Belediyesi, Altınkum Mahallesi'nde yaşanan olumsuzlukları önlemek amacıyla yeni yağmur suyu hatları döşemeye başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kışın yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalara hız verdi. Altyapı çalışmalarının ardından caddenin üst yapısı da yenilenecek.

Edremit Belediyesi tarafından Altınkum Mahallesi'nde yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için yeni yağmur suyu hatları döşeniyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kışın olumsuz hava koşullarında yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalara hız verdi. Çiftlik Caddesi'nde ilave olarak eklenen yeni hatlarla birlikte kış mevsiminde yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçilecek. Altyapı çalışmalarının ardından caddenin üst yapısı da baştan sona yenilenecek.

Edremit Belediye Başkanı Selman hasan Arslan, kentin altyapısına ayrı bir önem verdiklerini belirterek "Sadece görünür olan üst yapıyı değil, kış koşullarında yaşadığımız sorunları ortadan kaldırmak ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak için yeni ve ilave hatlar ekliyoruz. Kentimizin alt ve üst yapısı ile daha modern bir kent olması için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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