Edirnespor Teknik Sorumlusu Tütünci, Takımın Gücüne Güveniyor

Edirnespor Teknik Sorumlusu Tütünci, Takımın Gücüne Güveniyor
Edirnespor'un teknik sorumlusunun sezon başındaki zorluklara rağmen takımın ligde kalacak güce sahip olduğunu belirtmesi ve takımın şehir beklentilerini karşılama çabaları üzerine açıklamaları.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirne spor'un Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci, takımın sezon başındaki zorluklara rağmen ligde kalacak güce sahip olduğunu söyledi.

Tütünci, gazetecilere Edirne spor'un transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala kurulan bir kadroyla sezona başladığını belirtti.

Taraftarların ve kamuoyunun beklentilerini anladığını dile getiren Tütünci, "Medyayı, taraftarı, basını anlayabiliyorum ama beklentim onların da biraz bizi anlamaları. Bizim ülkemizde spor antrenörlüğü yok, skor antrenörlüğü var. Ne olursa olsun şehir başarı istiyor." diye konuştu.

Tütünci, Kestel Çilekspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmak istediğini anlattı.

Ancak istifasının kabul edilmediğini belirten Tütünci, "Zaten Kestel maçından sonra gereğini yaptım, istifamı verdim. Ama başkanımız, yönetim kurulumuz, oyuncularımız kesinlikle bunu kabul etmedi. Bizim koltuk derdimiz yok. Sadece 'Edirnespor'u bu durumdan nasıl çıkarırız' diye düşünüyoruz. Bizim övgü veya alkış beklentimiz yok, sadece saygı bekliyoruz." dedi.

Tütünci, oyuncularının sahadaki mücadelesinden memnun olduğunu ifade etti.

Hafta sonu oynayacakları Küçükçekmece Sinopspor karşılaşmasına da değinen Tütünci, rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu ancak hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Hatipler'e ziyaret

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette kurumlar arası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Hatipler, Trakya Üniversitesi'nin bölgenin kültürel mirasına katkı sağlayacak projelere her zaman destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Şamiloğlu ve Lale, Hatipler'e kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi, misafirperverliği için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Geldi'ye ziyaret

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'yi makamında ziyaret etti.

Geldi, ziyarette, Güner'e yurt dışı ilişkilere sağladığı destekten dolayı teşekkür etti. Güner de yaptıkları projelere ilişkin bilgi vererek Geldi'ye başarı diledi.

Keşan'da çarşı 2. etap trafiğe açıldı

Keşan ilçesinde çarşı merkezinde çalışmaları tamamlanan 2. etap trafiğe açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, modern dokunuşlarla, estetik düzenlemelerle ve vatandaşların konforunu önceleyen anlayışla Keşan'ın yeni bir soluk kazandığı belirtildi.

Kunduracılar Çarşısı, Önder, Demirciler, İsmet İnönü, İsmail Saraç caddeleri, Bakırcılar Sokak ve Anafartalar Caddesi'nin bir bölümü yepyeni bir görünüme kavuştuğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
