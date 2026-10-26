Edirneli yüzücü Hülya Demirhan Marmaris'te 5 kilometre yüzmede ikinci oldu

Edirneli yüzücü Hülya Demirhan Marmaris'te 5 kilometre yüzmede ikinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kulüp Başkanı Arsu, 27. Uluslararası Arena Aquachallenge Yüzme Şampiyonası'nın 24-25 Ekim'de Marmaris'te 2 bin 400 sporcuyla yapıldığını söyledi. Arsu, Hülya Demirhan'ın 5 kilometre yüzmede yaş kategorisinde ikinci olduğunu, kadınlar bayrak takımının da ikincilik aldığını söyledi.
Edirneli yüzücüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen şampiyonada başarı elde etti.
Edirne Kültür Sanat Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özkan Arsu, AA muhabirine, 27. Uluslararası Arena Aquachallenge Yüzme Şampiyonası'nın 24-25 Ekim'de Marmaris'te düzenlendiğini belirtti.
Şampiyonanın 2 bin 400 sporcunun katılımı ile gerçekleştiğini ifade eden Arsu, "Açık su yarışlarında 1k-2k-3k-5k-10k ve bayrak yarışları ayrıca gece yüzmesi düzenlendi. Sporcularımız 5 kilometre yüzmede yaş kategorisinde Hülya Demirhan ikincilik, kadınlar bayrak takımında Canan Zeren Üstev, Fatma Nesrin Turan ve Hülya demirhan ikincilik ve Serdar Bengier başarılı bir performans sergiledi." diye konuştu.