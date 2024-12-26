Edirneli Beyza Işık Türkiye Yüzme Şampiyonu Oldu

Edirneli yüzücü Beyza Işık, Türkiye şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Işık, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre karışık branşında mücadele etti.

Işık, 5.02.31'lik derecesiyle 15 yaş kategorisinde şampiyon oldu.

Aile Danışma Merkezine ziyaret

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu ve İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, müdürlükleri bünyesinde açılan Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Tohumcu, ziyarette yürütülecek hizmetleri yerinde denetledi, yapılacak iş ve işlemler hakkında ilgili personelden bilgi aldı.

Çetin'den Ülkü Ocakları Genel Merkezine ziyaret

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Cihan Çetin, Ülkü Ocakları Genel Merkezini ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetin, Ülkü Ocakları Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yıldırım, Türk gençliğine faydalı olacak teknolojik gelişmelerin öneminden bahsederek Çetin'e çalışmalarında başarı diledi.

Çetin, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini de ziyaret etti.