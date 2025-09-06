Edirne ve Tekirdağ Çevre Müdürlerinden Tapu ve Kadastro Ziyareti

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı ile Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ali Kemal Atlı, Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir'i makamında ziyaret etti.

Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Akdemir, kurumun faaliyetleri, projeleri ve modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sarı ve Atlı da Akdemir'e çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette ortak çalışma kültürünün devam edeceği ve kurumlar arası işbirliğinin süreceği kaydedildi.

Milletvekili Yazgan'dan köy ziyaretleri

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, köyleri ziyaret etti.

Yazgan, Havsa ilçesine bağlı Habiller ve Söğütlüdere ile Edirne'nin Sazlıdere köyünü ziyaret etti.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Yazgan, çiftçinin ve üreticinin meclisteki sesi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Satranç temsilcilerinden belediyeye ziyaret

Türkiye Satranç Federasyonu Edirne Temsilcisi Umut Güney ve federasyonun Keşan temsilcisi Tolga Elegeçmez, Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 20. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın yoğun katılımla gerçekleştiğini belirtti.

Desteklerinden dolayı federasyon yetkililerine teşekkür eden Özcan, gelenekselleşen turnuvanın devam edeceğini kaydetti.