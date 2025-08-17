Edirne Valisi Yunus Sezer, Çeltik Üreticilerini Kabul Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Çeltik Üreticilerini Kabul Etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Ovası'nda çeltik üreticileri ve oda başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda su sorunları ve üreticilerin karşılaştığı zorluklar ele alındı, su desteği için teşekkür edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, oda başkanları ve çeltik üreticilerini kabul etti.

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, çeltik üreticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ziyarette yer aldı.

İpsala Ovası'nda çeltik üretiminde yaşanan su sorunu ve üreticilerin karşılaştığı zorlukların ele alındığı ziyarette, su ihtiyacına yönelik verilen destekler için Vali Sezer'e teşekkür edildi.

Çeltik üreticileri Sezer'e İpsala'daki çeltik üretimi ve tarım faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
