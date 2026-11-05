Edirne Valisi Sezer, Ticaret Borsası Başkanı Kurban'a iadeiziyarette bulundu

Edirne Valisi Sezer, Ticaret Borsası Başkanı Kurban'a iadeiziyarette bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban'a iadeiziyarette bulundu. Sezer ziyarette Kurban'a yeni görevinde başarılar diledi; Kurban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban'a iadeiziyarette bulundu.
Vali Sezer, ziyarette Kurban'a yeni görevinde başarılar diledi.
Kurban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sezer'e teşekkür etti.
Kaynak: AA