Edirne Valisi Sezer tekstil üretim fabrikasını ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte faaliyet gösteren tekstil üretim fabrikasını ziyaret etti.

Sezer, 1975 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 900 kişiye istihdam sağlayan Edirne Giyim Sanayi'nde yetkililerden üretim, istihdam, kapasite ve ihracat faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Üretim tesislerini gezen Sezer, çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA