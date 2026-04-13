Yenilenen Lalapaşa Sahası'nda başlama vuruşunu Vali Sezer yaptı

Edirne Valisi Yunus Sezer, yenilenen Lalapaşa İlçe Sahası'nda oynanan Lalapaşa Spor - Aşçıoğlu Gençlik Spor karşılaşmasını izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, sezonun son haftasında oynanan karşılaşmayı takip etmek üzere Lalapaşa ilçesine gitti.

Karşılaşma öncesinde futbolcular ve hakemlerle bir araya gelen Sezer, takımlara başarı dileklerini iletti.

Daha sonra sahaya çıkan Sezer, Lalapaşa Spor ile Aşçıoğlu Gençlik Spor arasında oynanan sezonun son maçının temsili başlama vuruşunu yaptı.