Edirne Ticaret Borsasında Yeni Mahsul Süpürge Telinin Kilogram Fiyatı 104 Lira

Edirne Ticaret Borsası, hasat sezonunun ilk süpürge telini Elçili Köyü'nden Şükran Kandemir'den kilogramı 104 liradan satın aldı. ETB Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç, Kandemir'i başarılarından dolayı kutlayarak plaket ve mazot hediye etti.

Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul süpürge telinin kilogramı 104 liradan alıcı buldu.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk süpürge teli, Elçili Köyü'nden Şükran Kandemir tarafından borsaya getirildi.

Kandemir'e ait 187 kilogram süpürge teli, Hamdi Gaspar tarafından kilogramı 104 liradan satın alındı.

ETB Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç, Kandemir'i kutlayarak günün anısına plaket ve 100 litre mazot hediye etti.

