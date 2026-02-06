Haberler

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Forumu'na katıldı

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Forumu'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye ve Mısır arasındaki ticaretin güçlenmesi amacıyla El-Alemeyn'de düzenlenen iş forumuna katıldı. Forumda Türkiye'den 200'den fazla oda ve borsa temsilcisi yer aldı.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu iş birliğinde Mısır'ın El-Alemeyn kentinde düzenlenen Türkiye - Mısır Oda ve Borsalar İş Forumu'na katıldı.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, sektörler arası iş birliği fırsatlarının ele alınması ve yeni yatırım alanlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen foruma, Türkiye'den yaklaşık 200 oda ve borsa başkanı ile temsilci, Mısır'dan ise 100'ün üzerinde iş dünyası temsilcisi katıldı.

Forumda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed el-Vekil ve Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen konuşma yaptı.

Öztürk, forum kapsamında Edirne ve Trakya bölgesinin ticari potansiyeli, sektörler arası iş birliği imkanları ve bölge üreticilerinin küresel pazarlara entegrasyonu konularında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı