Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse Meriç'te Ziyaretlerde Bulundu

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse Meriç'te Ziyaretlerde Bulundu
Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Meriç ilçesindeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi almak ve çalışanlarla tanışmak amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ayrıca, Keşan'da üniversite öğrencilerine yönelik tanıtım programı düzenlendi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe Tarım Müdürlüğünü ziyaret eden Köse, personelle tanışarak çalışmalarında başarılar diledi.

Köse, İlçe Müdürü Ahmet Somer'den yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ardından Meriç Ziraat Odası'nı ziyaret ederek ilçede yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında güncel değerlendirmede bulunuldu.

Ziyaretlerinde Köse'ye, İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker eşlik etti.

Keşan'da üniversite öğrencilerine ilçenin tanıtımı yapıldı

Keşan Belediyesince Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine ilçenin tanıtımı yapıldı.

Tanıtım programında belediye personelince ilçenin tarihi ve kültürel değerleri anlatılarak, öğrencilerin ilçeyi daha yakından tanımaları sağlandı.

Programda öğrencilerin soruları da cevaplandı.

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel
