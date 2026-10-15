Haberler

Edirne Tarım ve Orman Müdürü, Havsa Yolageldi'de üreticilerle görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Tarım ve Orman Müdürü, Havsa Yolageldi'de üreticilerle görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köyünde üreticilerle bir araya geldi. Köse, muhtar Günay Tunç'tan bilgi alıp üreticilerin talep ve önerilerini dinledi; desteklemeler ve üretim planlaması ele alındı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köyünde üreticilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, köyün kahvehanesinde köy sakinleriyle buluşan Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, köyün muhtarı Günay Tunç'tan tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Görüşmelerde bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar, üretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Köse, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal desteklemeler, üretim planlaması ve devam eden projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm odaklı çalışmalar yürütmek amacıyla ziyaretlerin süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
MASAK şüpheli işlem kriterlerini belirledi! O hesaplar anında kapatılacak

Bu mesajı atan akraban bile olsa aman dikkat! Hesap anında kapatılacak
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı

Trump çılgına döndü: Bunu yapan vurulmalı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar

Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu

İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! Bilanço ağır
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı

Sel sularına dayanamadı! 2 katlı villa böyle sulara kapıldı
Peşaver'de çatısı çöken okulda 35 kişi öldü, 34'ü çocuk

Ülkeyi yasa boğan facia: 34'ü çocuk 35 kişi öldü
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı

Bu görüntü gerçekse ortalık fena karışacak
Gürsel Tekin: İstanbul imar çetelerine ve beton lobilerine teslim edildi

Gürsel Tekin’den sel sonrası "imar çeteleri" çıkışı
Sel felaketine ilişkin bilançoyu paylaşan Vali Gül'den önemli uyarı

Sel felaketindeki bilançoyu paylaşan Vali Gül'den hayati uyarı