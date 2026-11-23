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Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde suni mera tesisi çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mera Islah ve Amenajman faaliyetleri kapsamında köydeki mera alanında çalışmalar başlatıldı.

Sürüm, tırmıklama ve tohum yatağı hazırlığı gibi toprak işleme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından arazide suni mera tohumlarının ekimi gerçekleştirilecek.

Çalışmalarla meraların verimliliğinin artırılması, hayvancılıkta kaliteli kaba yem kaynaklarının geliştirilmesi ve meraların sürdürülebilir biçimde kullanılması amaçlanıyor.

Açıklamada, yetiştiricilere destek olmak ve kentte hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mera ıslahı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA