Edirne'nin Enez ilçesinde tekne motoru çalan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Enez ilçesinde bir teknenin motorunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.