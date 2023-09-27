Edirne'nin Enez ilçesinde tekne motoru çalan 2 şüpheli tutuklandı
Edirne'nin Enez ilçesinde bir teknenin motorunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Edirne'nin Enez ilçesinde bir teknenin motorunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, teknenin motorunu çaldıktan sonra Yenikarpuzlu beldesinde 5 bin lira karşılığında başkasına satan 2 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinden sonra çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tekne motoru jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.