Edirne Konulu Tezler Ödüllendirildi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında 2024 yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, "Edirne" konulu tezler hazırlayan üniversite öğrencileri ödüllendirildi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Edirne'nin tarihi, kültürel ve ekonomik yönlerini konu alan lisansüstü tezler değerlendirildi.

Törene Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Dr. Öğr. Üyesi Gülüm Burcu Dalkıran'ın danışmanlığında hazırladığı "Edirne'de İnanç Turizmine Yönelik Görsel Kültür Sembollerinin Din Görevlileri ve Turist Rehberleri Açısından İncelenmesi" başlıklı teziyle Mücahit Yaz birinci oldu.

Doç. Dr. Ömer Aksoy'un danışmanlığında hazırlanan "Edirne'deki Zanaatlar ve Geleneksel Meslekler" başlıklı teziyle Yasemin Güneş ikinci, Prof. Dr. Gülgün Yılmaz'ın danışmanlığında hazırlanan "Edirne Yeni Saray Kazılarında Bulunmuş Olan Duvar Çinileri" başlıklı teziyle Bilal Sarıgül üçüncü seçildi.

Doktora düzeyinde yapılan değerlendirmede ise Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan'ın danışmanlığında hazırlanan "XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Edirne'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi" başlıklı teziyle Orhan Buyuk birinci, Prof. Dr. Nalan Demiral'ın danışmanlığında hazırlanan "Kamu Yönetiminde Etkinlik ve Etkililik Çerçevesinde Örgütsel Verimlilik: Trakya Üniversitesi Örneği" başlıklı teziyle Ayça Beyoğlu ikinci oldu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, Edirne üzerine yapılan akademik çalışmaların kentin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti.

ETSO Başkanı Sezai Irmak da kent ekonomisi ve kültürüne dair akademik çalışmalara her zaman destek verdiklerini ifade etti.