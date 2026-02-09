Haberler

Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi yapıldı

Güncelleme:
Ramazan ayı öncesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da zincir marketlerde fiyat denetimleri yapıldı. Ekipler, gıda ürünlerinin fiyatlarını, hijyen koşullarını ve etiketteki bilgileri kontrol etti. Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği belirtildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ramazan ayı öncesinde zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri marketlerdeki denetimlerde, sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Reyonları gezen ekipler fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Denetimlerin ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ürünlerin son tüketim tarihi, hijyen koşulları ve muhafaza şartlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını da karşılaştırıldı.

Ekipler, ürün fiyatlarının son değişim tarihi ile geçmiş fiyat listelerini inceledi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Marketlerde temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyen ekipler, kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerini de denetledi.

Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü yapıldı.

İşletme sahipleri ve personel de gıda güvenliği ile hijyen konularında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
