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Edirne İl Özel İdaresi Köy Yollarını Sıcak Asfaltla Buluşturuyor

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Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Yol yapım ekipleri çalışmaları kapsamında Süloğlu ile Tatarlar köyü arasında yer 1,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler çalışmalarını Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment ve Sarıdanişment köyleri arasındaki 2 kilometrelik yolda sürdürecek.

Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Yol yapım ekipleri çalışmaları kapsamında Süloğlu ile Tatarlar köyü arasında yer 1,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler çalışmalarını Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment ve Sarıdanişment köyleri arasındaki 2 kilometrelik yolda sürdürecek.

Kaynak: AA / Güncel

Lalapaşa Süloğlu Edirne Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

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